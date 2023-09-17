​Кьяер: «Это чувствительное поражение»

Итальянский «Милан» потерял первые очки в начавшемся сезоне Серии А, и это произошло в самой неприятной манере - команда проиграла землякам из «Интера» со счетом 1:5. Датский защитник «Милана» Симон Кьяер, который едва справлялся с Лаутаро Мартинесом, признал, что его команда потерпела очень чувствительное поражение.

- Первые полчаса мы играли в свой футбол, но им удалось больше извлечь из этого отрезка. Создали мало, но забили два гола, так они играют. Они оказались лучше нас в этом матче. Мы потерпели чувствительное поражение, - цитирует слова датского защитника pianetamilan.it.