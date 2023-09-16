Маротта: «Симоне Индзаги - надёжный наставник»

Администратор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает Симоне Индзаги, нынешнего наставника клуба, самым подходящим вариантом для «Интера». Недавно клуб продлил контракт с наставником, который ранее тренировал римский «Лацио». Маротта назвал Симоне «надежным наставником»:

- Он стал значительно опытнее со времен своей работы в «Лацио». Сегодня он стал надежным наставником для нас, результаты говорят сами за себя. Но результаты приносит уверенная игра, - цитирует слова Маротты pianetamilan.it.

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