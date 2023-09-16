Кьяер – о поражении 1:5 в дерби: «Интер» был умнее нас»

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер поделился впечатлениями после неудачи в дерби.

Коллектив Стефано Пиоли уступил со счётом 1:5, потерпев пятое кряду поражение в матчах с «Интером».

«Проигрывать дерби крайне неприятно. Мне особенно обидно за наших болельщиков. Сегодня «Интер» был умнее нас, и мы, к сожалению, перестали играть, когда пропустили третий гол. Нам нужно работать над собой», – передаёт TWM послематчевое заявление датского футболиста.

Сегодняшнее поражение стало для «Милана» первым в текущем розыгрыше Серии А. В активе «россонери» девять набранных очков после четырёх туров.