​Маротта: «Титул - наша цель»

Директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал планы своего клуба на сезон и на проходящий прямо сейчас поединок своего клуба с заклятым соперником «Миланом». По словам Маротты, он уважает соперника, но целью «Интера» является победа - как в матче, так и в чемпионате.

- И «Интер», и «Милан» привыкли к победам в чемпионате. Нашей целью на сезон является, конечно же, еще одна звезда на футболке. Мы должны быть амбициозными, - цитирует слова Маротты

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