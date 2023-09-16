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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

16 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Интер Милан
2:0
Милан
1 2.13 X 3.55 2 3.50
перерыв

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Милан».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан2:0Милан
(1:0) Мхитарян Генрих5' 
(2:0) Тюрам Маркус38' 
Зоммер ЯннДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильАугусто КарлосДе Врей СтефанБиссек Янн-АурельФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисПавар БенжаменКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер СимонТиав Малик  24'Эрнандес ТеоЛофтус-Чик РубенКрунич РадеРейндерс ТиджаниПулишич КристианЖиру ОливьеЛеау Рафаэл
Запасные: Спортьелло МаркоОкафор НоаПеллегрино МаркоПобега ТоммазоАдли ЯсинЙович ЛукаМуса ЮнусРомеро ЛукаМиранте АнтониоФлоренци АлессандроБартезаги ДавидеЧуквезе Саму
16 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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