«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Милан
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Протокол игры
|(1:0) Мхитарян Генрих5'
|(2:0) Тюрам Маркус38'
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Тиав Малик• 24'Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен•Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
16 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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