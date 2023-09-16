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Пиоли объяснил поражение «Милана» от «Интера» со счётом 1:5

16 Сентября 2023 • 21:53 Комментировать
Интер Милан
5:1
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после разгромного поражения в дерби.

Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 5:1. Для «россонери» это поражение стало первым в текущем сезоне.

«Мы пропускали в те моменты, когда, как казалось, вот-вот должны перевернуть игру. Второй гол был особенно болезненным, поскольку случился после грубой ошибки.

Обидно проигрывать в дерби, ещё и с таким счётом, но интрига сохранялась до третьего гола «Интера». Разница в том, что соперник был умнее и проворнее нас в ключевых эпизодах. В последние 15 минут «Милан» просто бросил играть, что совершенно недопустимо», – сказал в беседе с DAZN Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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