Пиоли объяснил поражение «Милана» от «Интера» со счётом 1:5

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после разгромного поражения в дерби.

Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 5:1. Для «россонери» это поражение стало первым в текущем сезоне.

«Мы пропускали в те моменты, когда, как казалось, вот-вот должны перевернуть игру. Второй гол был особенно болезненным, поскольку случился после грубой ошибки.

Обидно проигрывать в дерби, ещё и с таким счётом, но интрига сохранялась до третьего гола «Интера». Разница в том, что соперник был умнее и проворнее нас в ключевых эпизодах. В последние 15 минут «Милан» просто бросил играть, что совершенно недопустимо», – сказал в беседе с DAZN Пиоли.