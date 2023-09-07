Леау — самый высокооплачиваемый игрок «Милана» — раскрыты зарплаты футболистов итальянского гранда

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау зарабатывает больше всех в клубе.

По информации Calcio e Finanza, оклад 24-летнего португальца составляет около 5 миллионов евро за сезон. Отметается, что общие траты «Милана» на зарплаты футболистов составляют порядка 89,9 млн евро до вычета налогов.

По данным источника, 4 млн евро в клубе получают Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер и Самуэль Чуквезе. Чуть меньше зарабатывают Оливье Жиру и Фикайо Томори — 3,5 млн евро.

Зарплата Алессандро Флоренци составляет 3 млн, а замыкает десятку Мик Меньян с 2,8 млн евро, сообщает источник.

После трех туров «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав девять очков из девяти возможных. Лидером Серии А является «Интер», у которого в копилке те же девять баллов.

16 сентября «Интер» и «Милан» сойдутся в дерби. Начало игры — в 19:00 по мск.