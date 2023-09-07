Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау — самый высокооплачиваемый игрок «Милана» — раскрыты зарплаты футболистов итальянского гранда

07 Сентября 2023 • 21:03 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау зарабатывает больше всех в клубе.

По информации Calcio e Finanza, оклад 24-летнего португальца составляет около 5 миллионов евро за сезон. Отметается, что общие траты «Милана» на зарплаты футболистов составляют порядка 89,9 млн евро до вычета налогов.

По данным источника, 4 млн евро в клубе получают Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер и Самуэль Чуквезе. Чуть меньше зарабатывают Оливье Жиру и Фикайо Томори — 3,5 млн евро.

Зарплата  Алессандро Флоренци составляет 3 млн, а замыкает десятку Мик Меньян с 2,8 млн евро, сообщает источник.

После трех туров «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав девять очков из девяти возможных. Лидером Серии А является «Интер», у которого в копилке те же девять баллов.

16 сентября «Интер» и «Милан» сойдутся в дерби. Начало игры — в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Алессандро Флоренци Рубен Лофтус-Чик Самуэль Чуквуезе Тео Эрнандес Кристиан Пулишич Исмаэль Беннасер Фикайо Томори Майк Меньян Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
22:01 · Италия. Серия А
Зоммер объяснил, почему перешёл в «Интер»
21:33 · Италия. Серия А
Чалханоглу зарабатывает больше всех в «Интере» — известна сумма
21:03 · Италия. Серия А
Леау — самый высокооплачиваемый игрок «Милана» — раскрыты зарплаты футболистов итальянского гранда
20:54 · Италия. Серия А
Агент – о будущем Кварацхелии: «Мы изучим ситуацию, когда он будет готов к переходу в «Реал» или «Барселону»
19:25 · Италия. Серия А
Малиновский высказался о работе Гасперини в «Аталанте»
18:58 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Наполи»: «Хвича заслуживает быть в числе лучших футболистов мира» эксклюзив
18:06 · Италия. Серия А
Журналист из Италии — о Кокорине: «Этот игрок — ошибка»
17:41 · Италия. Серия А
​«Я мог помешать»: Кварацхелия высказался о пропущенном молодёжном Евро
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шаронов объяснил прогресс Хвичи последних лет
17:30 · Италия. Серия А
Кварацхелия прокомментировал попадание в номинацию на «Золотой мяч»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» уколол АПЛ из-за жалоб на Саудовскую Аравию
16:08 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Претендовать на «Золотой мяч» в «Рубине» Кварацхелии было бы сложно»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе хочет подписать опорника, у клуба несколько вариантов
15:03 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» следующим летом сразятся за топ-бомбардира из Лиги 1
14:11 · Италия. Серия А
Де Кетеларе объяснил свою неудачную игру за «Милан»
Все новости
Рекомендуем