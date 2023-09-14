Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маротта ответил на вопрос о проблемах Погба с допингом

14 Сентября 2023 • 03:55 Комментировать (1)
Ювентус
...
Лацио
1 1.92 X 3.45 2 4.40
16.09 16:00

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о проблемах полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Французский футболист провалил допинг-тест, из-за чего клуб может в скором времени расторгнуть его контракт.

«Я очень хорошо отношусь к Погба. Когда я был в «Ювентусе», мы бесплатно взяли его у «Манчестер Юнайтед», а затем продали обратно за 115 млн евро – об этом не стоит забывать, ведь это было невероятно.

Поль – серьёзный парень, профессионал, но я не буду вдаваться в подробности этой ситуации, поскольку это не моё дело. Хочется верить, что это станет уроком для других игроков. Мне жаль Погба, и я надеюсь, что у него всё наладится», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио гендиректора «Интера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Маротта Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
14 Сентября 2023 в 04:13
Вместе нюхали?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
03:55 · Италия. Серия А
Маротта ответил на вопрос о проблемах Погба с допингом 1
03:00 · Италия. Серия А
​Раньери стал почётным гражданином Кальяри
02:58 · Италия. Серия А
Таккинарди – о Погба: «Было очевидно, что он уже не тот»
02:56 · Италия. Серия А
​Стала известна зарплата Верратти в Катаре
02:19 · Италия. Серия А
Дуван Сапата объяснил, почему перешёл в «Торино», а не в «Рому»
01:39 · Италия. Серия А
​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»
01:34 · Италия. Серия А
​Серена: «Дерби будет напряжённым»
01:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» не планирует подписывать замену Погба
00:36 · Италия. Серия А
Дибала назвал цель «Ромы» на сезон
00:19 · Италия. Серия А
Димарко: «Я заслужил своё место в «Интере»
00:05 · Италия. Серия А
Леау: «Я не считаю себя эгоистичным игроком»
13 Сентября
23:44 · Италия. Серия А
Маротта: «Переговоры по новому контракту с Димарко стартуют уже скоро»
23:01 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ нацелился на Кварацхелию слухи
22:13 · Италия. Серия А
Маротта: «Борьба за чемпионство в Серии А будет очень напряжённой»
21:12 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Уход из «Милана» – моё личное решение»
Все новости
Рекомендуем