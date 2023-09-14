Маротта ответил на вопрос о проблемах Погба с допингом

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о проблемах полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Французский футболист провалил допинг-тест, из-за чего клуб может в скором времени расторгнуть его контракт.

«Я очень хорошо отношусь к Погба. Когда я был в «Ювентусе», мы бесплатно взяли его у «Манчестер Юнайтед», а затем продали обратно за 115 млн евро – об этом не стоит забывать, ведь это было невероятно.

Поль – серьёзный парень, профессионал, но я не буду вдаваться в подробности этой ситуации, поскольку это не моё дело. Хочется верить, что это станет уроком для других игроков. Мне жаль Погба, и я надеюсь, что у него всё наладится», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио гендиректора «Интера».