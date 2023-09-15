​Калюлю получил травму - его участие в матче против «Интера» под сомнением

Неприятности в стане итальянского «Милана», как раз накануне важнейшего поединка с «Интером» - французский защитник Пьер Калюлю заработал растяжение на очередной тренировке и его участие в предстоящей игре под вопросом. Более того, Калюлю может пропустить еще пару-тройку матчей - ожидается, что для восстановления ему потребуются не менее двух недель.

Это означает пропуск не только игры четвертого тура Серии А с «Интером» уже завтра, шестнадцатого сентября, но и встречи с английским «Ньюкаслом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Она состоится девятнадцатого сентября.