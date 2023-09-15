Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Калюлю получил травму - его участие в матче против «Интера» под сомнением

15 Сентября 2023 • 14:53 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1 2.13 X 3.55 2 3.50
16.09 19:00

Неприятности в стане итальянского «Милана», как раз накануне важнейшего поединка с «Интером» - французский защитник Пьер Калюлю заработал растяжение на очередной тренировке и его участие в предстоящей игре под вопросом. Более того, Калюлю может пропустить еще пару-тройку матчей - ожидается, что для восстановления ему потребуются не менее двух недель.

Это означает пропуск не только игры четвертого тура Серии А с «Интером» уже завтра, шестнадцатого сентября, но и встречи с английским «Ньюкаслом» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Она состоится девятнадцатого сентября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 16:00
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
1.95 3.60 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
15:49 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Жиру и Лаутаро сильно отличаются друг от друга»
15:30 · Италия. Серия А
​Погба и допинг: контранализ перенесли
14:53 · Италия. Серия А
​Калюлю получил травму - его участие в матче против «Интера» под сомнением
14:31 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Не терпится сыграть в дерби»
13:36 · Италия. Серия А
​Чудесным образом спасшийся в авиакатастрофе «Шапекоэнсе» футболист выступает в Италии
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: Куаме не предлагали «Спартаку»
12:09 · Италия. Серия А
Защитник «Вероны» Гюнтер отказал ЦСКА и ещё двум клубам
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда ЦСКА может купить Гюнтера
10:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали нападающего «Фиорентины» Куаме
10:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера высказался о срыве перехода в ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент
08:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересен немецкий защитник
07:47 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» Ляич вернулся в Сербию
07:36 · Италия. Серия А
Фрей - о Погба: «Эта ситуация может стать концом его карьеры»
01:51 · Италия. Серия А
​Фамилия Ибрагимович остаётся в Серии А - «Фрозиноне» объявил о новом контракте
Все новости
Рекомендуем