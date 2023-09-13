Маротта: «Борьба за чемпионство в Серии А будет очень напряжённой»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о раскладах в чемпионате Италии.

Команда Симоне Индзаги подходит к дерби с «Миланом» с тремя победами после трёх стартовых туров, однако того же добились и «россонери». Миланские гранды встретятся 16 сентября.

«Дерби – это всегда нечто особенное, о каком бы этапе сезона ни шла речь. Это всегда нечто историческое. Надеюсь, этот матч станет отличной рекламой Серии А.

Работа Индзаги даёт свои плоды, мы можем на многое претендовать в текущем сезоне. Думаю, борьба за скудетто будет очень напряжённой: нельзя забывать про «Ювентус», «Наполи», «Лацио», «Рому» и «Аталанту», влившуюся в группу лидеров в последние годы», – цитирует Football Italia Маротту.