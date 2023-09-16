​«Интер» впервые в своей истории выиграл пять матчей кряду у «Милана»

Миланский «Интер» уверенно провел миланское дерби - команда Симоне Индзаги обыграла «Милан», забив тому целых пять мячей. «Милан» смог ответить лишь одним мячом - первым в ворота «Интера» в нынешнем календарном году. Между тем с начала 2023 команды провели уже пять матчей - и все пять игр «Интер» выиграл.

Сперва это случилось в финальном матче Суперкубка Италии, затем последовало поражение в рамках второго круга прошлого чемпионата Италии, а в мае «Интер» еще два раза выиграл у «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов. Никогда ранее в своей истории «Интер» не выигрывал у «Милана» пять матчей кряду.