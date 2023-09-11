​Ди Канио: «Паоло Мальдини был настоящей машиной»

Выступавший за «Милан» известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио рассказал о том, чем его впечатлил легендарный Паоло Мальдини, который отыграл за «Милан» целых 24 года - то есть, без одного года четверть века! По словам ди Канио, Паоло был на поле настоящей футбольной машиной:

- Робокоп с чувствительным сердцем. Сила, мощь, класс, харизма. Идеальная машина на поле, он мог делать все, - цитирует слова ди Канио pianetamilan.it.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год. До недавнего времени он работал спортивным директором и администратором клуба, но в июне текущего года был уволен.