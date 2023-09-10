Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Гроссо считает «Интер» фаворитом Серии А

10 Сентября 2023 • 17:13 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Накануне четвертого тура итальянского чемпионата Серии А, в котором состоится «Милан» и «Интер», бывший игрок итальянской сборной Фабио Гроссо поделился своим мнением о чемпионате. Он считает «Интер» фаворитом чемпионата:

- «Интер» силен, безусловно, это фаворит, выигравший все три прошедших матча. У них сбалансированный и полный состав. «Милан», «Ювентус» и «Наполи» - основные конкуренты, «россонери» за свежие приобретения, неаполитанцы за стабильность и туринцы - из-за отсутствия выступлений в других турнирах, - цитирует слова Гроссо pianetamilan.it.

В прошлом сезоне чемпионом стал «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
18:19 · Италия. Серия А
​Наингголан рассказал, как Конте выдавил его из «Интера»
17:19 · Италия. Серия А
Силкин высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону»
17:13 · Италия. Серия А
​Гроссо считает «Интер» фаворитом Серии А
16:03 · Италия. Серия Б
​«Венеция» решила посвятить дизайн футболок гондольерам
15:58 · Италия. Серия А
Колосков: «Европейская карьера у Миранчука не задалась»
15:34 · Италия. Серия А
Рабио хочет продлить контракт с «Ювентусом»
15:20 · Италия. Серия А
Камоцци: «В успехе Кварацхелии есть определённая доля везения»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Мойес отказался от Лукаку
12:36 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Меньяну
10:15 · Германия. Бундеслига
Моуринью назвал новую трансферную цель «Ромы»
09:22 · Италия. Серия А
Каррера: «Хвича приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил»
07:38 · Италия. Серия А
Иммобиле объяснил, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
03:56 · Италия. Серия А
​Наингголан: «Милан» очень хорош, но «Интер» всё равно лучше»
03:44 · Италия. Серия Б
​Сталлоне стал поклонником итальянского «Бари»
03:35 · Италия. Серия А
​Фелипе Андерсон тепло вспоминает работу с Пиоли
Все новости
Рекомендуем