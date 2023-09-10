​Гроссо считает «Интер» фаворитом Серии А

Накануне четвертого тура итальянского чемпионата Серии А, в котором состоится «Милан» и «Интер», бывший игрок итальянской сборной Фабио Гроссо поделился своим мнением о чемпионате. Он считает «Интер» фаворитом чемпионата:

- «Интер» силен, безусловно, это фаворит, выигравший все три прошедших матча. У них сбалансированный и полный состав. «Милан», «Ювентус» и «Наполи» - основные конкуренты, «россонери» за свежие приобретения, неаполитанцы за стабильность и туринцы - из-за отсутствия выступлений в других турнирах, - цитирует слова Гроссо pianetamilan.it.

В прошлом сезоне чемпионом стал «Наполи».