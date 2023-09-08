Тюрам в первые дни сентября забил дебютные голы за «Интер» и сборную

26-летний французский форвард Маркус Тюрам в первой декаде сентября отметился важными личными достижениями. А именно дебютными голами за свой новый клуб, миланский «Интер» и национальную сборную Франции.

Так, в воскресенье, 3 сентября, француз забил свой первый гол в составе «нерадзурри» и оформил ассист в матче против «Фиорентины». А в четверг, 7 сентября, он оформил дебютный за сборную Франции, заменив Оливье Жиру на 26-й минуте матча против сборной Ирландии.

Напомним, французы оформили в итоге уверенную победу над командой Ирландии – 2:0.