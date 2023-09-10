Люка Эрнандес: «Было бы здорово, если бы я и Тео играли в одном клубе»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес признался, что хотел бы выступать в одной команде с братом на клубном уровне.

Люка и Тео могут пересечься в матчах Лиги чемпионов: жребий группового этапа свёл в одной группе «ПСЖ» и «Милан», за которые выступают братья и товарищи по сборной Франции.

«Сыграть против брата в Лиге чемпионов будет невероятно. Это будет памятный момент для нашей семьи, – высказывается в интервью Telefoot Люка. – Было бы здорово, если бы я и Тео выступали в одном клубе. Мы уже вместе играем в сборной, а на клубном уровне это было бы ещё приятнее», – заявил футболист парижского гранда, летом перебравшийся из мюнхенской «Баварии».