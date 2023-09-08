Жиру рассказал, успеет ли залечить травму до матча с «Интером»

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру обсудил с журналистами своё повреждение.

36-летний игрок был заменён на 26-й минуте поединка против сборной Ирландии, в котором французы одержали победу со счётом 2:0.

«Я сделал неловкое движение, из-за чего почувствовал боль в лодыжке. Хотел продолжить матч, но тело дало сигнал остановиться. Сейчас мне уже лучше, я не сильно беспокоюсь по поводу своего состояния. Скоро пройдёт обследование.

Матч с «Интером»? Надеюсь, я смогу сыграть. Думаю, я успею восстановиться до тех пор», – рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport Жиру после победы над Ирландией.

Дерби «Интер» – «Милан» состоится 16 сентября.