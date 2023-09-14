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Чемпионат Италии. Серия А

Димарко: «Я заслужил своё место в «Интере»

14 Сентября 2023 • 00:19 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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16.09 19:00

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко считает, что закономерно добился успеха в родном для себя клубе.

25-летний игрок, с детства поддерживающий «нерадзурри», начинал карьеру в цветах миланского гранда, однако далеко не сразу пробился в основной состав. В прошлом сезоне итальянец был важной частью команды Симоне Индзаги, добравшейся до финала Лиги чемпионов.

«Конечно, тот факт, что я всегда хотел выступать в «Интере», сыграл свою роль, но мне пришлось усердно работать, чтобы играть здесь. Думаю, я заслужил это. Оглядываясь назад, я очень горжусь пройденным ради футболки «Интера» путём», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Димарко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко
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