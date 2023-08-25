Тухель пытается убедить Павара остаться в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель не теряет надежд сохранить в команде защитника Бенжамена Павара, который очень близок к переходу в миланский «Интер» за 33 миллиона евро с учётом бонусов.

По информации от La Gazzetta dello Sport, Тухель хочет убедить Павара остаться в «Баварии» до конца срока контракта, который истекает через год. Пока неизвестно, добился ли Томас какого-либо успеха в переговорах.

Павар ещё с прошлого сезона дал понять руководству «Баварии», что хочет покинуть команду летом. На игрока ранее также претендовал «Манчестер Юнайтед», но в гонке пока с отрывом лидирует «Интер».