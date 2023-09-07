Зоммер объяснил, почему перешёл в «Интер»

Голкипер «Интера» Янн Зоммер высказался о своём недавнем переходе.

Месяц назад швейцарец сменил мюнхенскую «Баварию» на миланский клуб, подписав контракт до 2026 года. Трансфер обошёлся «нерадзурри» почти в 7 млн евро.

«Для меня это новый вызов, с которым я получу необходимый энтузиазм на данном этапе карьеры. В «Баварии» я получил полезный опыт, многому научился, но теперь я в «Интере», где буду «первым номером», и для меня это важно.

Я в отличной форме, хочу играть ещё много лет. Я пока не владею итальянским языком, но уже неплохо его понимаю», – цитирует Football Italia 34-летнего Зоммера.