​Руководство «Милана» явилось в раздевалку сразу же после разгрома от «Интера»

Итальянский «Милан» потерпел сокрушительное поражение в матче четвертого тура Серии А, пропустив пять мячей от «Интера» - впервые за почти полвека. Как сообщает итальянское издание Sky, высшее руководство клуба сразу же после окончания матча явилось в раздевалку команды - а это можно считать очень сильным сигналом о том, что дела идут не так, как ожидалось.

Возможно, это сигнал прежде всего для Стефано Пиоли, который руководит клубом без малого четыре года - он возглавил «Милан» девятого октября 2019 года.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Вероной».