Маротта: «Переговоры по новому контракту с Димарко стартуют уже скоро»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о намерении клуба продлить контракт с левым защитником Федерико Димарко.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста истекает в середине 2026 года, однако в «Интере» готовы наградить латераля улучшенным договором.

«Мы начнём переговоры по новому контракту Димарко уже очень скоро. Это будет правильным ходом, учитывая его преданность клубу», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «нерадзурри».

Ранее стало известно о намерении «Интера» заключить с Федерико Димарко соглашение, рассчитанное до 2028 года.