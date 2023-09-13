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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Переговоры по новому контракту с Димарко стартуют уже скоро»

13 Сентября 2023 • 23:44 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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16.09 19:00

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о намерении клуба продлить контракт с левым защитником Федерико Димарко.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста истекает в середине 2026 года, однако в «Интере» готовы наградить латераля улучшенным договором.

«Мы начнём переговоры по новому контракту Димарко уже очень скоро. Это будет правильным ходом, учитывая его преданность клубу», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «нерадзурри».

Ранее стало известно о намерении «Интера» заключить с Федерико Димарко соглашение, рассчитанное до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Федерико Димарко
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