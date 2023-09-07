«Интер» и «Милан» следующим летом сразятся за топ-бомбардира из Лиги 1

Два итальянских клуба нацелились на форварда «Лилля» Джонатана Дэвида. По информации от Tuttosport, «Милан» следующим летом сразится со своими принципиальными соперниками из «Интера» в борьбе за канадца.

Источник сообщает, что минувшим летом «Интер» пытался приобрести Дэвида на замену Ромелу Лукаку, но футболист стоил слишком дорого. В конце нынешнего сезона у 23-летнего Джонатана будет оставаться год по контракту, что позволит рассчитывать на скидку со стороны «Лилля».

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Франции Дэвид был одним из лучших бомбардиров турнира, отметившись 24 голами в 37 матчах.