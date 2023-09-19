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Чемпионат Италии. Серия А

​Орландо: «Проиграть пять матчей кряду «Интеру» - это серьёзно»

19 Сентября 2023 • 21:50 Комментировать
Интер Милан
5:1
Милан
окончен

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Орландо считает, что пять поражений кряду от «Интера» могут очень дорого обойтись Стефано Пиоли. Последнее поражение было особенно чувствительным - символично, что команда пропустила в пятом поражении кряду целых пять мячей.

- Пиоли заслужил критику. Пять поражений в дерби кряду - это очень чувствительно. Похоже, что «Интер» стал прошлогодним «Наполи», а Пиоли что-то делает не так, потому что нельзя постоянно пропускать в первые минуты игры. Новый «Милан» провалил первый же серьезный тест, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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