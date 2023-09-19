​Орландо: «Проиграть пять матчей кряду «Интеру» - это серьёзно»

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Орландо считает, что пять поражений кряду от «Интера» могут очень дорого обойтись Стефано Пиоли. Последнее поражение было особенно чувствительным - символично, что команда пропустила в пятом поражении кряду целых пять мячей.

- Пиоли заслужил критику. Пять поражений в дерби кряду - это очень чувствительно. Похоже, что «Интер» стал прошлогодним «Наполи», а Пиоли что-то делает не так, потому что нельзя постоянно пропускать в первые минуты игры. Новый «Милан» провалил первый же серьезный тест, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.