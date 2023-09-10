Хавбек «Наполи» Эльиф Элмас попал на радары миланского «Интера».

23-летний игрок далеко не всегда проходит в стартовый состав действующих чемпионов Италии, но пользуется спросом на рынке. Так, согласно сведениям Repubblica, приобрести Элмаса хотел бы «Интер», готовый начать переговоры в январе. По данным источника, «нерадзурри» могут предложить за футболиста сборной Северной Македонии порядка 25 млн евро. Ещё один вариант – 15 млн евро плюс Стефано Сенси.

Эльиф Элмас отыграл 175 матчей за «Наполи» с момента прихода в клуб в 2019 году, отметившись 17 голами и 11 результативными передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 26 млн евро.