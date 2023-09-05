«Интер» и «Милан» вместе выиграли три стартовых матча сезона - такого не было полвека

Оба миланских клуба, и «Интер», и «Милан», выиграли все свои прошедшие матчи - по три. Как оказалось, такого, чтобы оба миланских клуба выиграли все матчи первых трех туров чемпионата Италии, не было более пятидесяти лет - в последний раз подобное имело место в сезоне 1971/1972, а всего за всю историю Серии А такое случалось дважды - тогда, в 1971, и сейчас, в 2023 году.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» и «Милан», напомним, сразятся друг с другом, это случится шестнадцатого сентября. Напомним, что действующим чемпионом Италии является «Наполи», «Милан» выиграл титул годом ранее, а «Интер» - в 2021 году.