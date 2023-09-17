​Амброзини: «Милан» сыграл слишком робко»

Бывший игрок «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал события миланского дерби в рамках четвертого тура чемпионата Италии, в котором «Милан» потерпел жестокое поражение от «Интера». Амброзини считает, что его бывший клуб сыграл слишком робко, за что и поплатился.

- «Милан» с самого начала игры действовал как-то слишком робко. Первый гол пропустили из-за ошибки Тшау, но на поле мне показалось, что «Милан» был способен действовать интереснее соперника. Но «Интер» взял свое потому что у него более полноценная, взрослая команда, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.