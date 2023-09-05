Вьери: «Во Флоренции все расстроены уходом Йовича»

Сербский футболист Лука Йович стал игроком итальянского «Милана», и бывший футболист клуба Кристиан Вьери считает, что он очень расстроил «Фиорентину», в которой Йович выступал доселе.

- Во Флоренции все расстроены уходом Йовича. Я слышал от них, что он очень, очень, очень хорошо. Он не смог показать себя во Флоренции, но он невероятен, - цитирует слова Кристиана Вьери pianetamilan.it.

Что ж, убедиться в этом хотелось бы уже в следующем туре чемпионата Италии, ведь «Милану» предстоит сыграть с земляками из «Интера» в рамках четвертого тура Серии А. Это случится шестнадцатого сентября.