​Наингголан: «Милан» очень хорош, но «Интер» всё равно лучше»

Бывший полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан поделился своими наблюдениями накануне дерби - в следующую субботу «Интер» сразится с «Миланом» в матче четвертого тура итальянской Серии А. Наингголан уважает работу Стефано Пиоли, считая, что он усилил клуб в межсезонье - но все же уверен в том, что «Интер» в данный момент все равно лучше, передает pianetamilan.it.

- Я вижу «Милан» очень сильным в этом году, но «Интер» снова, как и в прошлом сезоне, будет лучше. У «Интера» самый сильный состав, наряду с «Ювентусом». Уверен, что и «Лацио» снова проведет отличный чемпионат, - заявил Наингголан, который в прошлом выступал также за «Рому».