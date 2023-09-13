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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович готовится к завершению карьеры

13 Сентября 2023 • 18:08 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Бывший вратарь «Интера» и «Удинезе» Самир Ханданович планирует завершение игровой карьеры.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, словенский голкипер рассматривает такое решение после отсутствия предложений прошедшим летом. Напомним, что вратарь стал свободным агентом после завершения контракта с «нерадзурри», в структуру которого игрок может вернуться.

Самир Ханданович выступал за «Интер» с 2012 года, проведя в футболке миланского клуба 455 матчей. В составе сборной Словении голкипер сыграл в 81 встрече, став участником ЧМ-2010.

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Евро-Футбол.Ру,
Самир Ханданович
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