Санчес и Куадрадо смогут сыграть с «Миланом»

«Интер» сможет рассчитывать на Алексиса Санчеса и Хуана Куадрадо в миланском дерби.

Оба футболиста пропустили последние матчи своих сборных из-за проблем со здоровьем. Как информирует журналист Симоне Тонья, в пятницу Санчес и Куадрадо провели полноценную тренировку в общей группе. Чилиец и колумбиец будут доступны для участие в субботнем поединке Серии А против «Милана».

Алексис Санчес вернулся в «Интер» в конце августа, перейдя в качестве свободного агента после истечения контракта с «Марселем». Хуан Куадрадо, ранее выступавший за «Ювентус», также перебрался в стан «нерадзурри» свободным агентом, но значительно раньше – в середине июля.