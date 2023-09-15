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Чемпионат Италии. Серия А

Санчес и Куадрадо смогут сыграть с «Миланом»

15 Сентября 2023 • 22:04 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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Через 19 ч. 46 мин.

«Интер» сможет рассчитывать на Алексиса Санчеса и Хуана Куадрадо в миланском дерби.

Оба футболиста пропустили последние матчи своих сборных из-за проблем со здоровьем. Как информирует журналист Симоне Тонья, в пятницу Санчес и Куадрадо провели полноценную тренировку в общей группе. Чилиец и колумбиец будут доступны для участие в субботнем поединке Серии А против «Милана».

Алексис Санчес вернулся в «Интер» в конце августа, перейдя в качестве свободного агента после истечения контракта с «Марселем». Хуан Куадрадо, ранее выступавший за «Ювентус», также перебрался в стан «нерадзурри» свободным агентом, но значительно раньше – в середине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Алексис Санчес Хуан Куадрадо
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