Маркус Тюрам: «Рад, что забил в своём первом миланском дерби, как мой кумир Роналдо»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам поделился эмоциями после выигранного дерби с «Миланом».

26-летний француз отличился на 38-й минуте матча, установив на табло счёт 2:0. Итог встречи – 5:1.

«Было прекрасно слышать радость наших болельщиков, когда мяч влетал в сетку соперников. Рад, что смог забить в своём первом дерби, как это в своё время сделал мой кумир детства Роналдо. Приятно играть в одной команде с такими чемпионами, в одном из величайших клубов Европы. Я усердно тренируюсь, чтобы становиться лучше каждый день», – приводит пресс-служба «Интера» слова Тюрама, пополнившего ряды «нерадзурри» перед началом текущего сезона.