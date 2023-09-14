Пулишич: «Мечтаю забить гол или отдать ассист в матче против «Интера»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от грядущего дерби против «Интера», которое состоится на выходных в рамках итальянской Серии А.

«Милан» сильнее «Интера»? В дерби у нас будет прекрасная возможность это выяснить. «Интер» – сильная команда, против которой сложно играть. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов. Она умеет защищаться и при этом забивать голы. Мечтаю забить гол или отдать ассист в матче против «Интера». Я бы также хотел сыграть в таком дерби в Лиге чемпионов», – цитирует Пулишича Calciomercato.

В трёх дебютных матчах за «Милан» в Серии А Пулишич отметился двумя забитыми голами. Американец перешёл в команду минувшим летом из «Челси».