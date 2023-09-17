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Чемпионат Италии. Серия А

​Мхитарян: «Я счастлив»

17 Сентября 2023 • 02:53 Комментировать
Интер Милан
5:1
Милан
окончен

Миланский «Интер» продолжает свое победное шествие в чемпионате Италии, команда выиграла уже четыре матча подряд, сокрушив в субботу «Милан» со счетом 5:1. Два гола в этой игре забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян, повторив свершение своего исторического земляка Юрия Джоркаеффа, который в апреле 1997 года также забил два гола «Милану».

- Я счастлив, не только потому, что выиграли, но и за личные достижения. Я должен поблагодарить коллег по команде. Мы провели великолепный матч, заслужив победу, - цитирует слова Мхитаряна pianetamilan.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Эмполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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