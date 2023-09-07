Креспо назвал фаворита нового розыгрыша Серии А

Бывший аргентинский футболист Эрнан Креспо высказался о шансах команд на чемпионство в Серии А.

После трёх туров лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии захватили «Интер» и «Милан», пока не допустившие осечек. 16 сентября заклятые соперники сойдутся в очной битве.

«На мой взгляд, сейчас «Интер» на шаг опережает всех остальных. У Симоне Индзаги очень качественная команда, а в нападении играет великолепный Лаутаро Мартинес, который становится всё лучше с каждым годом. «Интер» провёл сильную трансферную кампанию и отлично подготовлен, в то время как остальным претендентам на скудетто ещё есть над чем работать, но главным конкурентом я бы назвал «Милан», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Креспо.