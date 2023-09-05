Кассано рассказал о своих сомнениях насчёт «Милана»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано рассказал о том, что именно ему не нравится в нынешнем «Милане», который выиграл все три первых матча начавшегося чемпионата Италии. По словам Кассано, это три вещи:

- Этот «Милан» интересен, но у меня есть три сомнения насчет него. Я не знаю, сколько забьет Жиру, я не уверен в центральных нападающих, я не уверен в Круниче, который хорош, но все же не Беннасер, и я не уверен в центральных защитниках, Томори не убедил меня, - заявил Антонио Кассано, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет с «Интером».