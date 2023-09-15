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Чемпионат Италии. Серия А

Лофтус-Чик: «Победа в Серии А – реалистичная цель для «Милана»

15 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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Через 19 ч. 46 мин.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик надеется стать чемпионом Италии.

Англичанин пополнил ряды «россонери» перед началом сезона, перебравшись из лондонского «Челси». После трёх стартовых туров команда Стефано Пиоли делит первую строчку в турнирной таблице Серии А с «Интером» – обе команды набрали по девять очков, а в субботу их ждёт очная битва.

«Выиграть скудетто с «Миланом» было бы замечательно – я думаю, что это вполне реалистичная цель. Впереди много матчей, будет очень непросто, но мы хорошо начали и полностью осознаём, какую работу необходимо проделать. Мы позаботимся о том, чтобы полностью выкладываться на всей дистанции. Посмотрим, к чему это приведёт», – рассказал Лофтус-Чик в интервью официальному каналу «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик
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