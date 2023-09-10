​Аморузо: «Милан» очень хорошо справился с уходом Мальдини и Массары»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Никола Аморузо поделился своими ожиданиями от главного матча четвертого тура итальянской Серии А - на следующей неделе в битве схлестнутся миланские «Интер» и «Милан». Он считает, что «Милан» способен преподнести сюрпризы и отомстить «Интеру» за многочисленные поражения в первой половине года.

- Это будет красивая битва. Обе команды мне очень нравятся, которые качественно преобразились в межсезонье. Люди думали, что после расставания с Мальдини и Массарой у «Милана» будут проблемы, но вместо этого клуб очень хорошо сработал, - цитирует слова Аморузо pianetamilan.it.