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Чемпионат Италии. Серия А

​Аморузо: «Милан» очень хорошо справился с уходом Мальдини и Массары»

10 Сентября 2023 • 02:19 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Никола Аморузо поделился своими ожиданиями от главного матча четвертого тура итальянской Серии А - на следующей неделе в битве схлестнутся миланские «Интер» и «Милан». Он считает, что «Милан» способен преподнести сюрпризы и отомстить «Интеру» за многочисленные поражения в первой половине года.

- Это будет красивая битва. Обе команды мне очень нравятся, которые качественно преобразились в межсезонье. Люди думали, что после расставания с Мальдини и Массарой у «Милана» будут проблемы, но вместо этого клуб очень хорошо сработал, - цитирует слова Аморузо pianetamilan.it.

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Милан Никола Аморузо
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