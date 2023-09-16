​«Интер» и «Милан» огласили составы на дерби

В субботу вечером в рамках четвёртого тура Серии А пройдёт дерби – «Интер» против «Милана».

Наставник «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Калабрия, Тиав, Кьяер, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

Отметим, что только «Интер» и «Милан» выиграли все три прошедших матча в новом чемпионате Италии.

Миланское дерби стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.