​Серена: «Дерби будет напряжённым»

Бывший бомбардир миланского «Интера» Альдо Серена поделился своим мнением о главном матче недели в итальянском футболе - в субботу между собой сразятся миланские клубы «Интер» и «Милан».

- Это будет интенсивный матч, обе команды очень хорошо начали чемпионат. «Милан» сильно изменился, особенно в средней линии. «Интер» изменился в атаке, конечно же. Обе команды уже показали, что будут сражаться за высшие награды в чемпионате, - уверен Серена, слова которого цитирует inter-news.it.

Ни «Милан», ни «Интер» пока что не потеряли ни одного очка в начавшемся сезоне чемпионата Серии А.