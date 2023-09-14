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Чемпионат Италии. Серия А

​Серена: «Дерби будет напряжённым»

14 Сентября 2023 • 01:34 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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16.09 19:00

Бывший бомбардир миланского «Интера» Альдо Серена поделился своим мнением о главном матче недели в итальянском футболе - в субботу между собой сразятся миланские клубы «Интер» и «Милан».

- Это будет интенсивный матч, обе команды очень хорошо начали чемпионат. «Милан» сильно изменился, особенно в средней линии. «Интер» изменился в атаке, конечно же. Обе команды уже показали, что будут сражаться за высшие награды в чемпионате, - уверен Серена, слова которого цитирует inter-news.it.

Ни «Милан», ни «Интер» пока что не потеряли ни одного очка в начавшемся сезоне чемпионата Серии А.


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Интер Милан Милан Альдо Серена
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