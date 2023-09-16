Индзаги – о победе 5:1 над «Миланом»: «Впереди ещё много трудных матчей»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о сокрушительной победе своей команды в дерби с «Миланом».

«Нерадзурри» забили пять мячей усилиями Генриха Мхитаряна, оформившего дубль, Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу и Давиде Фраттези. Голом престижа в составе коллектива Стефано Пиоли отметился Рафаэл Леау.

«Мы отлично начали матч и сохранили концентрацию, забивая в те моменты, когда это было необходимо. Настрой игроков, вышедших на замену, также был правильным. Поздравляю ребят с таким началом сезона, очень рад за болельщиков, у которых сейчас праздник, но впереди у нас серия сложных игр, к чему мы должны быть готовы. Нас ждёт долгий путь», – заявил в интервью DAZN Индзаги.