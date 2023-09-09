Стало известно, почему Маркус Тюрам отказал «ПСЖ»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам вёл переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Французский футболист стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, поскольку его контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах подошёл к концу. Одним из главных претендентом на форварда считался «ПСЖ», так и не сумевший оформить подписание. По информации Le Parisien, парижане вели продвинутые переговоры с Тюрамом, но тот отказался от сделки, поскольку гранд Лиги 1 не смог гарантировать его постоянное место в стартовом составе. Позднее 26-летний игрок заключил договор в миланским «Интером».

В трёх матчах за «нерадзурри» Маркус Тюрам отметился одним голом и тремя ассистами.