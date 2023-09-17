​Костакурта: «Надеюсь, этот матч будет забыт как можно скорее»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта разочарован неудачей в игре с «Интером» - в четвертом туре Серии А «Милан» потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:5. Костакурта, выступавший за «Милан» всю свою карьеру, надеется на то, что это поражение будет забыто как можно скорее:

- Может быть, тот факт, что ключевые игроки клуба - иностранцы, позволит быстрее забыть это поражение. Оно для них не столь болезненно, как для итальянцев, - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Вероной».