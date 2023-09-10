​Валентино Росси опасается пенальти «Милана»

Знаменитый мотогонщик Валентино Росси является поклонником миланского «Интера», и накануне дерби миланских клубов, которое пройдет в следующую субботу, Росси озвучил свои прогнозы.

- Я думаю, что дерби - самый важный матч всего сезона. Для обеих команд он будет значить очень много. «Милан», очевидно, будет конкурентоспособен. Больше всего я боюсь того, в чем они действительно сильны - в исполнении пенальти, - поделился своим необычным прогнозом девятикратный чемпион мира по мотогонкам.

Напомним, что прошлый сезон явно остался за «Интером» - и в чемпионате, и в Суперкубке Италии, и, конечно же, в полуфинале Лиги чемпионов.