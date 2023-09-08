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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Интер» поспорят за футболиста «Аталанты» слухи

08 Сентября 2023 • 03:03 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Левый защитник «Аталанты» Маттео Руджери попал в сферу интересов миланских грандов.

21-летний футболист впечатляюще начал текущий сезон, выйдя в старте во всех трёх матчах Серии А и отметившись двумя результативными передачами. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, за успехами латераля внимательно следят «Милан» и «Интер». Оба клуба планируют побороться за перспективного игрока в будущем.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Маттео Руджери в 4 млн евро. Контракт защитника молодёжной сборной Италии с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Аталанта трансферы футбола - лето 2024 Маттео Руджери
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