Левый защитник «Аталанты» Маттео Руджери попал в сферу интересов миланских грандов.

21-летний футболист впечатляюще начал текущий сезон, выйдя в старте во всех трёх матчах Серии А и отметившись двумя результативными передачами. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, за успехами латераля внимательно следят «Милан» и «Интер». Оба клуба планируют побороться за перспективного игрока в будущем.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Маттео Руджери в 4 млн евро. Контракт защитника молодёжной сборной Италии с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2026 года.