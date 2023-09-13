​Бергоми: «Не могу предсказать исход дерби, обе команды хорошо играют, но по-разному»

Италия живет предвкушением миланского дерби, оно состоится уже в субботу, и Джузеппе Бергоми, ветеран миланского «Интера», не берется предсказать исход игры. По его словам, обе команды в настоящий момент смотрятся очень хорош - и «Интер», и из извечные визами из «Милана».

- Пока позади только три тура, я называю это августовский футбол. Серьезные баталии начнутся после паузы для сборной, с началом еврокубков. Обе команды очень хорошо сыграли в первых турах, но показали разный футбол, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Матч между миланскими клубами состоится шестнадцатого сентября.