​Маркус Тюрам - второй француз после Джоркаеффа, забивший два гола «Милану»

В четвертом туре итальянского чемпионата «Интер» разгромил «Милан» со счетом 5:1, а два мяча в этой игре забил Маркус Тюрам, который был совершенно неудержим с самого начала игры.

Как оказалось, французский футболист, так сильно расстроивший своего соотечественника Майка Меньяна, защищающего ворота «Милана», стал всего лишь вторым игроком из Франции, забившим два гола в ворота «Милана» в футболке «Интера» с учетом всех турниров.

А первым был Юрий Джоркаефф, чемпион мира 1998 года, это случилось в сезоне 1996/1997 - тогда «Милан» был повержен со счетом 3:1, заняв по итогам сезона одиннадцатое место.