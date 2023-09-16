​«Интер» не забивал «Милану» пять голов с 1974 года

В четвертом туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» забил пять мячей «Милану», на что «россонери» ответили лишь голом Рафаэла Леау. Как оказалось, целых пять мячей «Милан» не пропускал от «Интера» почти полвека - аж с 1974 года, причем с учетом всех турниров, в которых жребий сводил эти клубы.

Тогда, 24 марта 1974 года, «Интер» также обыграл «Милан» со счетом 5:1 - и также в Серии А, высшей лиге итальянского футбола. В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» сыграет на выезде с «Эмполи», а «Милан» днем позже примет в домашнем матче гостей из «Вероны».