«Челси» настоял на включении процента с перепродажи в сделках по Пулишичу, Лофтусу-Чику и Хадсону-Одои

Лондонский «Челси» при продаже некоторых игроков настоял на включение в сделку процента с последующей перепродажи. Речь идёт о трансферах Рубена Лофтуса Чика и Кристиана Пулишича в «Милан», а также о переходе Каллума Хадсона-Одои в «Ноттингем Форест».

В руководстве «Челси» вполне допускают, что перечисленные игроки могут перезапустить карьеру в новых клубах и в силу молодого возраста перебраться в более солидную команду за большие деньги.

Напомним, ранее «Челси» получил около 13 миллионов евро компенсации в качестве процента от перепродажи Тино Ливраменто из «Саутгемптона» в «Ньюкасл».