Леау: «Я не считаю себя эгоистичным игроком»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о собственной манере игры.

Лидер атаки «россонери» помог команде обыграть «Рому» (2:1) в поединке предыдущего тура. В преддверии дерби с «Интером» португалец обсудил с журналистами свою игру.

«Я очень рад носить десятый номер, ранее принадлежавший великим игрокам. Я посчитал, что для этого настал подходящий момент, и я смогу показать, на что я способен.

Я не считаю себя эгоистичным игроком, ведь я всегда оцениваю ситуацию, прежде чем пробить по воротам или отдать пас. Для меня всегда важно убедиться, находится ли кто-то из товарищей по команде в удобной позиции», – цитирует Football Italia Леау.