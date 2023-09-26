​Галлиани рассказал, что сделал бы с игроками «Милана» Берлускони за поражение 1:5 от «Интера»

Адриано Галлиани, верный партнер скончавшегося в начале июня Сильвио Берлускони, рассказал, что сделал бы с клубом могущественный магнат за поражение от «Интера» со счетом 1:5. Галлиани заявил, что Берлускони признал бы заслуги злейшего врага.

- Я удивлю вас - Берлускони, безусловно, был большим поклонником «Милана», но он также был гражданином Милана и уважал «Интер». Ему было бы больно от такого поражения, но он признал бы заслуги «Интера», - заявил Галлиани, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Напомним, что Сильвио Берлускони руководил «Миланом» с 1986 по 2016 год.